Radiant Uranium stellt vollständig finanziertes Phase-1- und Phase-2-Explorationsprogramm bei Cross Lake vor

1. Oktober 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC, Kanada / Radiant Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Radiant Uranium“) (CSE: RUC, OTCQB: RUCCF, FWB: V0O0) legt den folgenden Explorationsplan für das 2.048 Hektar große Konzessionsgebiet Cross Lake vor, das südwestlich der historischen Mine Key Lake im Norden von Saskatchewan liegt.

Radiant Uranium wird ein vollständig finanziertes Bodenprogramm starten, um historische Explorationsergebnisse zu bestätigen und die Zielgebiete bei Cross Lake im Vorfeld der für das erste Halbjahr 2027 geplanten Diamantkernbohrungen genauer einzugrenzen.

EXPLORATIONSPROGRAMM CROSS LAKE:

Phase 1 umfasst radiometrische Bodenmessungen und selektive Kurzlochbohrungen, um die Ausdehnung der mineralisierten Zone zu prüfen und den Gehalt zu bestätigen;

Phase 2 umfasst hochauflösende IP-Messungen, um die Geometrie und die Ausdehnung der Mineralisierung besser abzugrenzen.

Gleichzeitig wird Radiant im Vorfeld des für das erste Halbjahr 2027 geplanten Bohrprogramms mit den Konsultationen und Genehmigungsverfahren beginnen.

Die vollständig finanzierten Phasen 1 und 2 sowie die Konsultationen und Genehmigungsverfahren sind mit etwa 325.000 Dollar veranschlagt;

Die Uranmineralisierung bei Cross Lake steht in Zusammenhang mit pegmatitischem, granathaltigem Gneis entlang eines 2,4 km langen, in nordöstlicher Richtung verlaufenden strukturellen Lineaments, wobei mineralisierte Zonen an den Uranvorkommen Narrows, Portage und Cross identifiziert wurden. Historische Arbeiten in der Zone Narrows umrissen eine Mineralisierung mit einer wahren Mächtigkeit von etwa 11 bis 15,8 Metern, wobei die Zone durch Bohrungen bis in eine Tiefe von etwa 75 Metern überprüft wurde. Diese Arbeiten führten 1979 zu einer historischen Schätzung von 371.038 Pfund U3O8 bei einem Durchschnittsgehalt von 1,2435 Pfund pro Tonne bis in eine Tiefe von 75 Metern.

Clive Massey, Chief Executive Officer von Radiant Uranium, kommentierte: „Da die Phasen 1 und 2 vollständig finanziert sind, ist es unser Ziel, systematisch auf den historischen Arbeiten bei Cross Lake aufzubauen und die technischen Informationen zu generieren, die erforderlich sind, um vorrangige Ziele für Diamantbohrungen einzugrenzen. Bei historischen Bohrungen wurde die Zone Narrows bis in eine Tiefe von etwa 75 Metern überprüft, während die Uranmineralisierung mit einem breiteren, 2,4 Kilometer langen strukturellen Lineament in Zusammenhang steht. Der schrittweise Ansatz zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu bewerten und ihre potenziellen Ausdehnungen auf disziplinierte Weise zu überprüfen.“

Diese historische Schätzung wurde in der Veröffentlichung „Bralorne Resources Limited, 1979 Winter Drilling of the Narrows Zone ML 5255 (formerly CBS 1074), Foster River Area, Saskatchewan“ von Rene Bissonnette, datiert 12. Mai 1979, offengelegt.

Die Schätzung ist relevant, da sie das Potenzial des Konzessionsgebiets Cross Lake belegt, und ist zuverlässig, da sie von Geologen erstellt wurde, die nach den damaligen Standards ausgebildet waren. Der Verfasser der historischen Schätzung merkte an, dass die Bohrungen zwar nicht detailliert genug waren, um die Struktur nachzuweisen oder nachgewiesene Reserven zu schätzen, jedoch mögliche Reserven auf der Grundlage der Gehalte und Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte aus den Bohrungen sowie der interpretierten Struktur konservativ geschätzt wurden. Jeder Bohrabschnitt ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet, wobei für die besseren Abschnitte ein Block dargestellt ist. Die Abmessungen der einzelnen Blöcke basieren auf folgenden Parametern: (1) wahre Mächtigkeit der mineralisierten Zone (Breite): Kernlänge des mineralisierten Abschnitts, korrigiert um das Einfallen der Schicht und die Neigung der Bohrung; (2) Länge der mineralisierten Zone (Länge): die Hälfte des Abstands zwischen den einzelnen mineralisierten Abschnitten auf dem 50-m-Plan und 5 m über den letzten signifikanten mineralisierten Abschnitt in der Zone hinaus. Da sich der untere Rand des tiefsten Abschnitts der am stärksten mineralisierten Zone in Bohrung 41-3 in einer vertikalen Tiefe von 71 m befindet, erscheinen 330.000 Tonnen, die einer vertikalen Tiefe von 75 m entsprechen, als realistisch. Die historische Schätzung wäre mit einer vermuteten Ressource vergleichbar. Dem Unternehmen ist keine aktuellere historische Schätzung bekannt, obwohl ein kleines Bohrprogramm von Uracan Resources Ltd. im Jahr 2008 das Vorkommen von Uran im Bereich der historischen Schätzung bestätigte. Eine Verzwillingung einer Reihe von Bohrungen sowie Infill-Bohrungen wären erforderlich, um die historische Schätzung in eine aktuelle Mineralressource umzuwandeln.

Radiant Uranium weist Investoren darauf hin, dass eine qualifizierte Person keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt hat, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und weist ferner darauf hin, dass Radiant Uranium die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven behandelt.

Wie zuvor bekannt gegeben, spiegelt die Aufnahme des Uranprojekts Cross Lake die Strategie des Unternehmens wider, ein Portfolio mit weiterem Explorationspotenzial im Athabasca-Becken aufzubauen. Radiant Uranium prüft auch in Zukunft weitere Übernahmemöglichkeiten und forciert gleichzeitig die Explorationsaktivitäten in seinem bestehenden Projektportfolio.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, und Direktor des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten des Unternehmens, Pressemitteilungen, regulatorischen Einreichungen und weiteren relevanten Informationen finden Sie unter www.radianturanium.com sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens:

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Die Stammaktien des Unternehmens werden an der CSE unter dem Börsensymbol RUC, im Marktsegment OTCQB unter dem Börsensymbol RUCCF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol V0O0 gehandelt. Damit wird den Aktionären in verschiedenen Jurisdiktionen der Zugang zu den Aktien des Unternehmens ermöglicht. Die Stammaktien des Unternehmens verfügen in den Vereinigten Staaten über eine vollwertige DTC-Berechtigung.

Über Radiant Uranium Corp.

Radiant Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Cross Lake, befindet sich im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Radiant Uranium hat sich einer verantwortungsvollen Exploration, detaillierten technischen Arbeiten und der Wertschöpfung für die Aktionäre durch disziplinierte Kapitalzuteilung und Marktengagement verschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.radianturanium.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen unter (778) 898-7917 oder per E-Mail an: info@radianturanium.com.

Im Namen des Board of Directors von Radiant Uranium Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

(604) 341-6870 (Büro)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, James Romano

Tel.: 1 (778) 898-7917

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Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „geplant“, „angestrebt“, „wird“, „würde“, „könnte“, „sollte“ oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen, wobei das Fehlen solcher Begriffe nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens bei den Uranprojekten Cross Lake, Key Lake Road und Gorilla Lake, einschließlich der geplanten Genehmigungsverfahren, des Freischneidens von Messlinien (Line Cutting), Messungen der induzierten Polarisation (IP), der Diamantbohrungen, der luftgestützten elektromagnetischen Messungen und der Programme zur Überprüfung/Verifizierung vor Ort (Ground Truthing); den erwarteten Ergebnissen und dem Nutzen solcher Explorationsprogramme; den Plänen des Unternehmens zur Konsultation mit den First Nations und Interessengruppen; der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Zukunftsplänen des Unternehmens; sowie dem Explorationspotenzial der Liegenschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Einschätzungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Unternehmen für angemessen hält, und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; das Ergebnis von Konsultationsprozessen mit First Nations und Interessengruppen; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Schwankungen der Uranpreise und der Nachfrage; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, einschließlich Umwelt- und Genehmigungsrisiken; saisonale Wetterbedingungen, die die Explorationsaktivitäten verzögern können; Änderungen geltender Gesetze, Vorschriften und staatlicher Richtlinien; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Auftragnehmer zu binden; geopolitische Instabilität und deren Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Die Radiant Uranium Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 0,088EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.