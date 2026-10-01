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    Novartis, Flux Power: Solidion veröffentlicht offenen Aktionärsbrief

    Solidion drängt auf die Übernahme des angeschlagenen Batterieherstellers Flux Power – mit Bargeld auf der hohen Kante, aber gegen den Widerstand von Management und Aufsichtsrat.

    Novartis, Flux Power: Solidion veröffentlicht offenen Aktionärsbrief
    Foto: diy13 - stock.adobe.com
    • Solidion Technology kündigte an, Flux Power übernehmen zu wollen, und wandte sich mit einem offenen Brief an dessen Aktionäre. Vorgesehen ist eine reine Bartransaktion; ein verbindliches Angebot oder eine endgültige Vereinbarung liegt laut Mitteilung nicht vor.
    • Solidion zufolge hat Flux’ Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 37 % auf 42,1 Mio. US-Dollar abgenommen. Flux meldete zudem einen operativen Verlust von 6,5 Mio. US-Dollar und einen Nettoverlust von 7,4 Mio. US-Dollar.
    • Flux verfügte zum Ende des Geschäftsjahres 2026 laut Solidion nur über rund 0,3 Mio. US-Dollar an Barmitteln; der kumulierte Fehlbetrag betrug etwa 113,8 Mio. US-Dollar. Der Wirtschaftsprüfer habe erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit geäußert.
    • Flux befindet sich laut Mitteilung mit seinem Kreditgeber Gibraltar Business Capital in Verzug. Eine Vereinbarung vom 18. September 2026 verlangt, dass Flux innerhalb von 50 Tagen mindestens 4 Mio. US-Dollar an Eigenkapital beschafft – was die bestehenden Aktionäre stark verwässern könnte.
    • Solidion hält den vorgeschlagenen Barpreis zwar möglicherweise für niedriger als den Flux-Schlusskurs vom 28. September, aber für höher als den erwarteten Wert nach einer stark vergünstigten, verwässernden Finanzierung. Das Unternehmen sagt, seine Übernahmeabsicht stoße beim Flux-Management und -Vorstand auf Widerstand.
    • Solidion begründet das Interesse mit Flux’ Kunden, Produkten, Fertigungskapazitäten und Marktzugang. Das Unternehmen verweist auf eigene Barmittel von rund 27,7 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2026 und plant bei einer Transaktion eine schlankere Kostenstruktur; der Abschluss bleibt jedoch ungewiss.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novartis ist am 27.10.2026.

    Der Kurs von Novartis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 125,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 125,34EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:CH0012005267WKN:904278
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