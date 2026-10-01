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    Deutsche Anleihen sinken - steigende Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisanstieg schürt neue Inflationssorgen
    • Bund-Future fällt, Rendite steigt auf 3,61 Prozent
    • US- und britische Anleiherenditen erreichen Höchststände
    Deutsche Anleihen sinken - steigende Ölpreise belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Erneut schürte ein Anstieg der Ölpreise bei den Anlegern Inflationssorgen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,30 Prozent auf 119,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,61 Prozent.

    "Im Fokus der Rentenmärkte bleiben die Entwicklungen am Energiemarkt", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Seit dem Morgen sind die Ölpreise wieder deutlich gestiegen, nachdem sie im frühen Handel noch unter Druck gestanden hatten. Das schürte an den Finanzmärkten die Inflationssorgen und verstärkte die Spekulation auf steigende Zinsen. Der Anstieg der Renditen zeigte sich in allen wichtigen Industriestaaten.

    Am Morgen ist die Rendite für zehnjährige US-Anleihen bis auf 5,34 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2002. Bei der Rendite britischer Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren ging es bis auf 6 Prozent nach oben und damit auf den höchsten Stand seit 1998./jkr/mis






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