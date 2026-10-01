Conti rechnet mit weiter robustem Reifengeschäft
- Continental erwartet trotz schwieriger Lage robuste Geschäfte
- Reifensparte: Umsatz leicht unter 3,5 Milliarden Euro
- Profitabilität wohl am oberen Ende der Jahresprognose
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental geht trotz eines schwierigen Umfelds auch für das abgelaufene Quartal von einer robusten Geschäftsentwicklung aus. Der Umsatz in der dominierenden Reifensparte sollte nur leicht unter dem Vorjahreswert von 3,5 Milliarden Euro liegen, hieß es vom Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in einer Zusammenfassung zu einer Analystenveranstaltung ("pre-close call"). Bei der Profitabilität dürfte das Reifengeschäft erneut eher das obere Ende der Spanne des Jahresausblicks von 13 bis 14,5 Prozent erreicht haben. Die Conti-Aktie gewann als einer von wenigen Dax-Gewinnern am Donnerstagvormittag 0,8 Prozent. UBS-Analyst David Lesne hält eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich./men/stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 67,60 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +9,37 %/+33,02 % bedeutet.