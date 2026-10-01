Batteriegraphit für Europa
EcoGraf plant Anlage in Deutschland - Antwort auf Chinas Graphit-Monopol
EcoGraf prüft Deutschland als Standort für eine 25.000-Tonnen-HFfree®-Anodenanlage – unterstützt von Behörden, EIB-Förderung und Europas wachsendem Bedarf an unabhängigen Graphitlieferketten.
Die australische Graphitfirma EcoGraf Limited (ASX: EGR, FSE: FMK) treibt die Entwicklung eines Anlagenstandorts mit 25.000 Tonnen Jahreskapazität in Deutschland für eine Reinigungsanlage für Batterie-Anodenmaterial (BAM) voran, die die umweltfreundliche HFfree®-Technologie des Unternehmens nützt. Der Standortauswahlprozess wird von deutschen Behörden wie Germany Trade & Invest (GTAI) unterstützt und steht im Zusammenhang mit der wachsenden Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen Rohstoffversorgungsnetzwerken in Europa.
Europas Graphitkrise: Warum Deutschland ein Schlüsselstandort wird
Europa steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Abhängigkeit von chinesischen Graphit-Lieferungen für Batterieproduktion und industrielle Anwendungen wird zunehmend kritisch gesehen. Aktuelle Analysen des KfW-Forschungsinstituts und der Europäischen Kommission bestätigen, dass Graphit eine der größten Risiken für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Energiewende in Europa darstellt. Besonders problematisch ist dabei die fehlende großflächige Reinigungskapazität für hochwertige Graphitprodukte wie kugelförmigen Graphit oder recycelte Batterie-Anodenmaterialien.
EcoGrafs HFfree®-Technologie könnte hier eine Lösung bieten. Die Firma prüft aktuell mehrere Standorte in Deutschland, Europa, Asien und den USA, um eine Anlage mit der gewünschten Jahreskapazität zu errichten. Ein vergleichbares Projekt in den USA wurde mit einem vorläufigen Kapitalbedarf von 95 Millionen US-Dollar und einem vorläufigen Netto-Nachrichtengewinn (NPV10) von 282 Millionen US-Dollar (entspricht etwa 397 Millionen AUD) bewertet. Die geplanten Investitionen sollen eine Gewinnspanne von 42 % und jährliche EBITDA von 42 Millionen US-Dollar ermöglichen.
EcoGrafs strategische Pläne: Von Tanzania nach Europa
Die Entwicklung der deutschen Anlage steht im Kontext von EcoGrafs vertikal integriertem Geschäftsmodell. Neben dem Epanko-Graphitprojekt in Tansania, das sich im Finanzierungsprozess befindet, plant man nun, die Reinigung und Aufbereitung dieser Rohstoffe auch in Europa zu übernehmen. Dies würde nicht nur die Abhängigkeit von externen Lieferketten verringern, sondern auch die Effizienz und Kosteneffektivität der gesamten Wertschöpfungskette steigern.
Parallel zu den Standortauswahlprozessen laufen strategische Gespräche mit Investoren und Abnehmerpartnern, die sowohl die Finanzierung als auch die Vermarktung der HFfree®-Technologie unterstützen sollen. Die geplante Besichtigung des bevorzugten Standorts in Deutschland ist für Oktober 2026 vorgesehen.
Europas Weg zur Unabhängigkeit: Warum die Entwicklung jetzt entscheidend ist
Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt EcoGraf bereits mit einer Förderung von bis zu 2 Millionen Euro (3,2 Millionen AUD), unter anderem um die Standortauswahl zu beschleunigen. Die Förderung unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung einer eigenen Graphitverarbeitungskapazität in Europa. Gleichzeitig betont die Europäische Kommission die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von China zu reduzieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Rohstoffindustrie zu stärken.
Während EcoGraf aktuell mehrere Standorte prüft, bleibt Deutschland ein besonders attraktiver Kandidat. Die Nähe zu Polen und Ungarn – beiden wichtigen Zentren für die Batterieproduktion in Europa – sowie die Unterstützung durch deutsche Behörden machen den Standort zu einem zentralen Baustein für die neue europäische Rohstoffstrategie. Die geplante Anlage könnte nicht nur die Graphitversorgung für Batterieanoden sichern, sondern auch die Nachfrage nach hochwertigen Graphitprodukten für industrielle Anwendungen decken.
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