WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Norma Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 17,70EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 20,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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