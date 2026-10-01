WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Norma Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 17,70EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Norma Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 20,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Norma Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 20,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte