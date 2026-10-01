WARBURG RESEARCH stuft LPKF LASER auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach der Prognosesenkung biete eine gute Einstiegschance, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Das Übergangsjahr 2026 sei für die Anlagestory letztlich unbedeutend./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 15,65EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: LPKF LASER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,50

Kursziel alt: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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