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    Gläubiger voll befriedigt: 65,4 Mio. Euro – 6,5 Mio. für Gera

    Nach mehr als einem Jahrzehnt im Insolvenzverfahren melden die Stadtwerke Gera einen seltenen Erfolg: volle Gläubigerbefriedigung, gesicherte Arbeitsplätze und ein Plus für die Stadt.

    Gläubiger voll befriedigt: 65,4 Mio. Euro – 6,5 Mio. für Gera
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Stadtwerke Gera AG (SWG) hat ihr Insolvenzverfahren nach mehr als zwölf Jahren abgeschlossen.
    • Gläubiger erhalten insgesamt 65,4 Millionen Euro und werden vollständig befriedigt; darunter sind rund 12,1 Millionen Euro für nachrangige Forderungen.
    • Nach Auszahlung aller Gläubiger fließen rund 6,5 Millionen Euro als Übererlös an die Stadt Gera.
    • Insolvenzverwalter Michael Jaffé und seine Unterstützer verhinderten einen drohenden Dominoeffekt und führten die Betriebe zunächst ohne Einschränkungen fort.
    • Für sämtliche operativen Tochtergesellschaften wurden Anschlusslösungen gefunden; rund 1.000 Arbeitsplätze konnten gesichert werden.
    • Auch das Insolvenzverfahren der Geraer Verkehrsbetrieb GmbH endete mit vollständiger Gläubigerbefriedigung – die durchschnittliche Quote bei Unternehmensinsolvenzen in Deutschland liegt laut Mitteilung bei nur 5 bis 10 Prozent.



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    Gläubiger voll befriedigt: 65,4 Mio. Euro – 6,5 Mio. für Gera Nach mehr als einem Jahrzehnt im Insolvenzverfahren melden die Stadtwerke Gera einen seltenen Erfolg: volle Gläubigerbefriedigung, gesicherte Arbeitsplätze und ein Plus für die Stadt.
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