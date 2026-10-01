Varta hofft auf schnelle Lösung

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Insolvenzverwalter des strauchelnden Batterieherstellers Varta erwartet für das Unternehmen in den kommenden Monaten eine Investorenlösung. "Das Interesse an den technologischen Kernkompetenzen von Varta ist im Markt unverändert vorhanden", teilte Tobias Wahl von der Kanzlei Anchor in Ellwangen mit. Es werde ein erfolgreicher Abschluss des Verkaufsprozesses noch in den kommenden Monaten angestrebt. Ob es sich bei den Interessenten um Finanzinvestoren oder auch Industrieunternehmen handele, konnte ein Sprecher von Wahl nicht beantworten.

Der Insolvenzverwalter sagte, dass das klare Ziel des Verfahrens sei, eine zukunftssichere Fortführungslösung zu erarbeiten, die den Erhalt des Unternehmens sichere. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen hatte Mitte Juli nach eigenen Angaben zunächst für die Varta AG als Konzernmuttergesellschaft sowie drei weitere Einheiten einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Der Geschäftsbereich mit den Haushaltsbatterien, den wichtige Geldgeber aus dem Konzern herauslösen wollten, ist davon nicht betroffen gewesen. Zunächst befanden sich die vier Einheiten im klassischen vorläufigen Insolvenzverfahren.