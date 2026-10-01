ANALYSE-FLASH
UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
- UBS belässt Continental auf Buy, Kursziel 90 Euro
- UBS sieht höhere Jahresziele nach jüngsten Signalen
- Starkes drittes Quartal dürfte Konsens übertreffen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hält Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für wahrscheinlich, wie er am Mittwochabend schrieb. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen. Die Trennung von ContiTech dürfte um den Jahreswechsel herum finalisiert werden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 67,66 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der Continental Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +9,40 %/+33,06 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 90 Euro