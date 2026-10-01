JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 67,66 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der Continental Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +9,40 %/+33,06 % bedeutet.