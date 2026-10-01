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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research hebt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg hebt Normas Kursziel auf 24 Euro an
    • Aktien werden von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft
    • Aktienrückkauf erhöht den Buchwert je Aktie
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research hebt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
    Foto: NORMA Group

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Norma Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie./rob/ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 17,86 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -4,71 %/+34,53 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 24 Euro



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