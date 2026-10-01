Rakovina Therapeutics geht eine Partnerschaft mit Celvion Therapeutics aus Boston ein, um KI und klinische Praxis-Daten für die Entwicklung präziser Krebsmedikamente zu nutzen

VANCOUVER, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute eine Forschungskooperation mit dem in Boston ansässigen Unternehmen Celvion Therapeutics („Celvion“) bekannt, um mithilfe der firmeneigenen KI-Plattform EMphora von Celvion neue Strategien für die Präzisionsmedizin zu identifizieren, die die Entwicklung des ATR-Inhibitor-Programms von Rakovina beschleunigen sollen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Schwerpunkt zunächst auf Indikationen liegen, bei denen EMphora umfangreiche klinische Ergebnisse und Patientendaten aus der Praxis analysieren wird, um therapeutische Ansatzpunkte zu identifizieren, die die Wirksamkeit des ATR-Inhibitors von Rakovina verbessern könnten. Neben der Bewertung potenzieller Wirkstoffkombinationen wird die Analyse auch nach bisher unbekannten therapeutischen Möglichkeiten, prädiktiven Biomarkern und Patientengruppen suchen, die am ehesten von ATR-gerichteten Therapien profitieren dürften.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen in der präklinischen Forschung wird die Zusammenarbeit künstliche Intelligenz nutzen, um klinische Daten aus der Praxis auszuwerten und so die vielversprechendsten Wirkstoffkombinationen und Patientengruppen zu identifizieren, bevor die Entwicklung fortgesetzt wird.

Durch die Kombination von Rakovinas Fachwissen im Bereich der synthetischen Letalität und der Therapeutika zur DNA-Schadensreaktion mit Celvions KI-gestützter Plattform für die klinische Forschung wollen die Unternehmen die Entwicklungseffizienz steigern, klinische Risiken verringern und die Bereitstellung von Präzisionsmedikamenten für Patienten mit schwer zu behandelnden Krebserkrankungen beschleunigen.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Analyse klinisch umsetzbare Hypothesen liefern wird, die dabei helfen werden, künftige Kombinationsstudien zu priorisieren, biomarkerbasierte Strategien zur Patientenauswahl zu steuern und als Grundlage für die Konzeption nachfolgender klinischer Entwicklungsprogramme zu dienen.