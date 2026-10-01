JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Regeneron signaliere klare Fortschritte unter dem neuen Konzernchef von Sanofi, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 73,06EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
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