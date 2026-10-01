ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro
- Berenberg hält Adidas bei 190 Euro auf Hold
- On glänzte, doch Innovationen sichern kein Wachstum
- Puma technologisch vorn, aber noch nicht gewürdigt
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 143,1 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +29,77 %/+70,02 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 190 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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Heute wird gesoffen, daher steigt erst die Aktie, dann der Pegel! Happy Friday
Bei 1000 € brauche ich dann aber einen neuen Namen für mein Depot: nicht mehr Adidas-Position, sondern Adidas-Vermögensverwaltung
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