JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer hätten "die Zutaten für Outperformance", schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Resümee einer Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden. Dort habe das Management die Entwicklung der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen beleuchtet. Für das dritte Quartal kalkuliert Pannuti konzernweit mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,7 Prozent, gestützt durch eine noch stärkere Steigerung im zweiten Kernsehment Fragrance & Beauty./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 3.586EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3700
Kursziel alt: 3700
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3700
Kursziel alt: 3700
Währung: CHF
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