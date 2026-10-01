JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer hätten "die Zutaten für Outperformance", schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Resümee einer Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden. Dort habe das Management die Entwicklung der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen beleuchtet. Für das dritte Quartal kalkuliert Pannuti konzernweit mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,7 Prozent, gestützt durch eine noch stärkere Steigerung im zweiten Kernsehment Fragrance & Beauty./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 3.586EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3700

Kursziel alt: 3700

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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