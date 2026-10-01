Bayer - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Bayer: Nach einem Rückgang von -2,69 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bayer insgesamt ein Minus von -0,77 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -5,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +29,03 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,49 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate -0,77 % 1 Jahr +69,26 %

? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 11:46 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach einem möglichen Fehlausbruch über 50,50 Euro und die dadurch eingetrübte Chartlage; als Ziel wurden 53,92 Euro genannt. Fundamental wird ein erwarteter operativer Ergebnisrückgang von rund 10 % diskutiert, der laut Deutsche Bank vor allem Basiseffekten bei Crop Science geschuldet sei. Im Fokus stehen zudem neue Roundup-Klagen, die Glyphosat-Neubewertung der US-Behörden bis 2027 sowie mögliche Folgen für Bayer.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,81 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Im September `26 haben 7 Analysten die Bayer Aktie eingestuft.

**Bayer gewinnt Zeit im Wettbewerb um Lynkuet** Bayer kommt einer möglichen Ausweitung der US-Zulassung für Lynkuet näher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den ergänzenden Zulassungsantrag angenommen und eine beschleunigte Prüfung, eine sogenannte …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Bayer?

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,43 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,22 %. Sanofi legt um +0,43 % zu

Bayer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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