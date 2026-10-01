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    Besonders beachtet!

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    Bayer - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.10.2026

    Am 01.10.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -2,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.10.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Bayer: Nach einem Rückgang von -2,69 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bayer insgesamt ein Minus von -0,77 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -5,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +29,03 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,49 %
    1 Monat -4,62 %
    3 Monate -0,77 %
    1 Jahr +69,26 %
    Stand: 01.10.2026, 11:46 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach einem möglichen Fehlausbruch über 50,50 Euro und die dadurch eingetrübte Chartlage; als Ziel wurden 53,92 Euro genannt. Fundamental wird ein erwarteter operativer Ergebnisrückgang von rund 10 % diskutiert, der laut Deutsche Bank vor allem Basiseffekten bei Crop Science geschuldet sei. Im Fokus stehen zudem neue Roundup-Klagen, die Glyphosat-Neubewertung der US-Behörden bis 2027 sowie mögliche Folgen für Bayer.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,81 Mrd. € wert.

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    Im September `26 haben 7 Analysten die Bayer Aktie eingestuft.

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    Bayer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -2,35 %
    -5,82 %
    -4,95 %
    -0,77 %
    +69,26 %
    +4,59 %
    +2,56 %
    -45,80 %
    +226,77 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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