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    Besonders beachtet!

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    Aroundtown Aktie fällt auf 1,6030€ - 01.10.2026

    Kursbewegung von -3,02 % bei Aroundtown am 01.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie fällt auf 1,6030€ - 01.10.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2026

    Bei Aroundtown geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,02 % nach und notiert bei 1,6030. Der Kursrückgang der Aroundtown Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,02 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Aroundtown insgesamt ein Minus von -31,75 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Aroundtown Aktie damit -6,90 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,52 % verloren.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,90 %
    1 Monat -17,12 %
    3 Monate -31,75 %
    1 Jahr -51,43 %
    Stand: 01.10.2026, 11:46 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung von Aroundtown: Der Kurs wird mit rund 22 % des Buchwerts genannt und teils als Kaufchance gesehen. Diskutiert werden Risiken einer möglichen Berliner Vergesellschaftung für GCP, deren Entschädigung und Folgen höherer Zinsen. Positiv bewertet wird der Ausbau von Photovoltaik im Portfolio.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd. € wert.

    WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein …

    Börsenstart Europa - 01.10. - AT 20 schwach -2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. TAG Immobilienen notiert im Minus, mit -2,44 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -0,48 %. Vonovia verliert -1,91 %

    Lohnt sich ein Investment in die Aroundtown Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Aroundtown Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Aroundtown Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Aroundtown

    -2,18 %
    -6,90 %
    -17,12 %
    -31,75 %
    -51,43 %
    -16,13 %
    -72,60 %
    -54,18 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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