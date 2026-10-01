LPKF Laser & Electronics Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 01.10.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von LPKF Laser & Electronics. Sie steigt um +6,27 % auf 16,100€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,100€, mit einem Plus von +6,27 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für LPKF Laser & Electronics-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -29,86 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -5,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von LPKF Laser & Electronics einen Anstieg von +168,62 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,31 % 1 Monat +13,91 % 3 Monate -29,86 % 1 Jahr +115,81 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 11:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen einer Prognoseanpassung: Verschobene Advanced-Packaging-Umsätze von rund 20 Mio. Euro könnten 2026 EBITDA und Ergebnis belasten, während einige dies als temporär sehen. Die Bewertung wird kontrovers diskutiert; bei etwa 350 Mio. Euro Marktkapitalisierung und 100 Mio. Euro Umsatz halten Kritiker den Kurs für zu hoch. Hoffnung besteht auf LIDE-, Solar- und Folgeaufträge sowie sinkende Short-Positionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 382,15 Mio. € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 01.10.2026 / 11:39 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 01.10.2026 / 11:39 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 01.10.2026 / 11:39 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,72 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,32 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,77 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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