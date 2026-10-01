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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie heute im Minus (36,70€) - 01.10.2026

    Die RENK Group Aktie notiert am 01.10.2026 mit -2,70 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie heute im Minus (36,70€) - 01.10.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Wie hat sich die RENK Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -2,70 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,70, mit einem Minus von -2,70 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,63 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -13,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,37 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -33,01 % verloren.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,80 %
    1 Monat -23,37 %
    3 Monate -14,63 %
    1 Jahr -58,58 %
    Stand: 01.10.2026, 11:47 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach der BofA-Abstufung auf Neutral und JPMorgans gesenktem Kursziel. Diskutiert werden Zweifel an dauerhaft hohen Getriebekapazitäten, mögliche Q3-Margenschwäche trotz starkem Auftragseingang sowie die gebrochene Chartunterstützung. Bewertungsseitig reichen die Einschätzungen von attraktiv bei KGV 22 bis erst unter 30 €; zudem werden hohe Shortquote und UBS-Abbau genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,66 Mrd. € wert.

    Reicht ein Rekordauftragsbestand noch?


    Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für Renk gestrichen, denn die Bank bezweifelt, dass sich die Getriebeproduktion in dieser Höhe halten lässt. Die Aktie verliert den vierten Handelstag in Folge und steht so tief wie zuletzt im April 2025. Charttechnisch ist die Unterstützung inzwischen gebrochen – jetzt rückt die nächste Zone in den Blick. Analysten […] The post Renk-Aktie: Reicht ein Rekordauftragsbestand noch? first appeared on sharedeals.de.

    Darum versetzt dieser Analyst der Aktie jetzt den Todesstoß!


    Die Lage bei der Aktie von Panzergetriebehersteller Renk spitzt sich weiter zu, nachdem die Bank of America die Anteile am Donnerstagmorgen herabgestuft hat.

    Dax fällt unter 25.000 Punkte


    Belastet von Inflationssorgen und der Befürchtung steigender Zinsen ist der Dax am Donnerstag mit Verlusten in den Oktober gestartet. Nach etwas mehr als zwei Monaten, in denen sich der deutsche Leitindex nach oben hin von der 25.000-Punkte-Marke …

    Lohnt sich ein Investment in die RENK Group Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der RENK Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RENK Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    RENK Group

    -2,35 %
    -13,80 %
    -23,37 %
    -14,63 %
    -58,58 %
    +125,26 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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