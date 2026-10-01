RENK Group Aktie heute im Minus (36,70€) - 01.10.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,63 % hinzunehmen.

Mit einer Performance von -2,70 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,70€, mit einem Minus von -2,70 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -13,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,37 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -33,01 % verloren.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,80 % 1 Monat -23,37 % 3 Monate -14,63 % 1 Jahr -58,58 %

? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 11:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach der BofA-Abstufung auf Neutral und JPMorgans gesenktem Kursziel. Diskutiert werden Zweifel an dauerhaft hohen Getriebekapazitäten, mögliche Q3-Margenschwäche trotz starkem Auftragseingang sowie die gebrochene Chartunterstützung. Bewertungsseitig reichen die Einschätzungen von attraktiv bei KGV 22 bis erst unter 30 €; zudem werden hohe Shortquote und UBS-Abbau genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,66 Mrd. € wert.

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Belastet von Inflationssorgen und der Befürchtung steigender Zinsen ist der Dax am Donnerstag mit Verlusten in den Oktober gestartet. Nach etwas mehr als zwei Monaten, in denen sich der deutsche Leitindex nach oben hin von der 25.000-Punkte-Marke …

Lohnt sich ein Investment in die RENK Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der RENK Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RENK Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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