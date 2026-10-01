AIXTRON Aktie heute im Minus - 01.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,63 % im Minus. Die AIXTRON Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,61 % wieder ab und notiert heute bei 36,70€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -27,11 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +8,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +122,54 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,13 % 1 Monat +6,84 % 3 Monate -27,11 % 1 Jahr +161,31 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 01.10.2026, 11:47 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,16 Mrd. € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,72 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,32 %.

Lohnt sich ein Investment in die AIXTRON Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der AIXTRON Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AIXTRON Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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