HENSOLDT Aktie überzeugt mit Kursplus - 01.10.2026

Anleger bei HENSOLDT können sich heute freuen: Die Aktie legt um +1,60 % zu und notiert bei 77,42€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 77,42€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die HENSOLDT Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Auf Wochensicht steht bei der HENSOLDT Aktie damit ein Gewinn von +0,33 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +3,71 % erlebt.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,33 % 1 Monat -11,42 % 3 Monate +11,89 % 1 Jahr -31,08 %

? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 11:48 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rückgang der HENSOLDT-Aktie im schwachen Rüstungssektor und die Erwartung einer Seitwärtsbewegung um 70 Euro. Entscheidend für weiteres Potenzial seien die fristgerechte Abarbeitung des hohen Auftragsbestands sowie nachhaltig steigende Umsätze und Gewinne. Positiv bewertet werden Kartellfreigabe und Kooperationen im Drohnen- und Sensorbereich; daraus werden künftige Aufträge erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,91 Mrd. € wert.

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Lohnt sich ein Investment in die HENSOLDT Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der HENSOLDT Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HENSOLDT Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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