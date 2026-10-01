Oracle Aktie heute im Plus (123,74€) - 01.10.2026

Mit einer Performance von +2,06 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Oracle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 123,74€, mit einem Plus von +2,06 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Oracle-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,14 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -1,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle -25,68 % verloren.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,87 % 1 Monat -3,17 % 3 Monate -4,14 % 1 Jahr -47,54 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 01.10.2026, 11:48 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 375,00 Mrd. € wert.

Tencent greift für seine KI-Offensive tief in die Tasche. Ein Milliarden-Deal mit Oracle soll dem Konzern die nötige Rechenleistung sichern.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,10 %. IBM notiert im Plus, mit +0,41 %. Microsoft legt um +0,26 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,53 %.

Oracle Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Oracle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Oracle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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