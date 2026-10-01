Quantum eMotion Aktie legt am 01.10.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Quantum eMotion. Sie steigt um +12,06 % auf 1,4590€. Damit gelingt der Quantum eMotion Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -15,40 % am Vortag folgt heute ein Plus von +12,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Quantum eMotion trotz des heutigen Kurssprungs mit -51,19 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um -24,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Quantum eMotion -57,52 % verloren.

Quantum eMotion Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,36 % 1 Monat -24,19 % 3 Monate -51,19 % 1 Jahr +41,02 %

? wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 11:48 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Quantum eMotion – laut Beiträgen rund 68 % in sieben Monaten – trotz der Plurilock-Übernahme. Diskutiert werden fehlende Umsätze und absehbare Gewinne, zunehmende Konkurrenz sowie enttäuschte Erwartungen. Zudem besteht Sorge vor einer möglichen Verwässerung durch neue Aktien; andere sehen darin eine oft nur temporäre Kursbelastung und kaufen nach.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

Informationen zur Quantum eMotion Aktie

Es gibt 219 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 320,13 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Quantum eMotion Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Quantum eMotion Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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