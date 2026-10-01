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    Besonders beachtet!

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    Quantum eMotion Aktie legt am 01.10.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Quantum eMotion Aktie bisher um +12,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Quantum eMotion Aktie.

    Besonders beachtet! - Quantum eMotion Aktie legt am 01.10.2026 stark zu
    Foto: stock.adobe.com

    Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

    Quantum eMotion aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Quantum eMotion. Sie steigt um +12,06 % auf 1,4590. Damit gelingt der Quantum eMotion Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -15,40 % am Vortag folgt heute ein Plus von +12,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Quantum eMotion trotz des heutigen Kurssprungs mit -51,19 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um -24,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Quantum eMotion -57,52 % verloren.

    Quantum eMotion Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,36 %
    1 Monat -24,19 %
    3 Monate -51,19 %
    1 Jahr +41,02 %
    Stand: 01.10.2026, 11:48 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Quantum eMotion – laut Beiträgen rund 68 % in sieben Monaten – trotz der Plurilock-Übernahme. Diskutiert werden fehlende Umsätze und absehbare Gewinne, zunehmende Konkurrenz sowie enttäuschte Erwartungen. Zudem besteht Sorge vor einer möglichen Verwässerung durch neue Aktien; andere sehen darin eine oft nur temporäre Kursbelastung und kaufen nach.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

    Zur Quantum eMotion Diskussion

    Informationen zur Quantum eMotion Aktie

    Es gibt 219 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 320,13 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Lasertec & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Quantum eMotion Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Quantum eMotion Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Quantum eMotion

    +12,06 %
    -24,36 %
    -24,19 %
    -51,19 %
    +41,02 %
    +3.571,20 %
    +549,52 %
    +671,96 %
    ISIN:CA74767K1030WKN:A3CSAU
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