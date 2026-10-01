CTS Eventim Aktie heute im Plus (53,45€) - 01.10.2026

Anleger bei CTS Eventim können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,00 % zu und notiert bei 53,45€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CTS Eventim Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,45€, mit einem Plus von +2,00 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die CTS Eventim Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um -4,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,85 %. Im Jahr 2026 gab es für CTS Eventim bisher ein Minus von -33,35 %.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,83 % 1 Monat -10,85 % 3 Monate +2,24 % 1 Jahr -37,11 %

? wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 11:49 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von CTS Eventim trotz eines Aktienkaufs von 10 Mio. Euro durch Klaus-Peter Schulenberg. Diskutiert werden die Marke von 50 Euro als mögliche Unterstützung, Sorgen über anhaltenden Abgabedruck und der überraschende CFO-Abgang. JPMorgan sieht kurzfristige Belastungen, aber Aufwertungspotenzial; Jefferies bestätigt „Buy“ mit 100 Euro Kursziel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CTS Eventim eingestellt.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,15 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit Verlusten aus dem September. Höher als erwartete deutsche Inflationsdaten und eine Reihe robuster US-Konjunkturdaten schürten Zinssorgen und sorgten für steigende Anleiherenditen. Der DAX sank um 0,79 Prozent auf 25.199 Punkte. MDAX und TecDAX gaben um 0,13 respektive 0,04 Prozent nach. In den drei genannten Indizes standen 42 Gewinner 60 Verlierern gegenüber. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Der Volatilit...

### Willms-Abgang setzt CTS Eventim unter Druck Der überraschende Abschied von Finanzchef William Willms hat die Aktie von CTS Eventim am Mittwoch deutlich belastet. Der Ticket- und Eventvermarkter verlor im Handelsverlauf zeitweise bis zu 14,5 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Live Nation Entertainment und Co.

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %.

Lohnt sich ein Investment in die CTS Eventim Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der CTS Eventim Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CTS Eventim Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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