ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Buy'
- Warburg senkt Aroundtown-Kursziel auf 3,30 Euro
- Einstufung bleibt trotz Branchengegenwind auf Buy
- Refinanzierung ist zentrale Belastung des Konzerns
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 1,603 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -38,16 %/+147,37 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 3,30 Euro
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Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939
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Der Zug hat keine Bremse ....
Die 2,044 Mrd Wohnungen werden wohl nicht als erstes vergesellschaftet und wenn doch kann man 10 Jahre klagen.
Berlin hat schon 60 Mrd Schulden wenn da noch 40 Mrd dazu kommen ist es mit der Bonität vorbei.
Bei den Netto Zahlern BW und BY geht wegen der CO2 Steuern die Wirtschaft kaputt die können bald nichts mehr einzahlen. Berlin kann die 4,2 Mrd bald abschreiben.