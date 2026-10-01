DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer hob in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht hervor, dass derr Portalbetreiber einer ihrer Top-Favoriten bleibt. Die Kursverluste im Zuge der anhaltenden KI-Verdrängungssorgen hält sie für nicht gerechtfertigt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
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Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 66,95EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
Kursziel alt: 126
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
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