BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 97 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling gab seinen Schätzungen nach der Telefonkonferenz des Brauereikonzerns vor dem Quartalsbericht am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Er berücksichtigte dabei am Mittwoch auch die jüngsten Währungsentwicklungen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 65,56EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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