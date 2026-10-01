BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die MTU-Aktien gehörten zu den günstigsten Werten im Bereich Luftfahrt und Rüstung, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Er geht davon aus, dass MTU mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 näher an die 16 von Airbus heranrücken wird. Für die 19 von Safran oder die 23 von Rolls-Royce sei das Geschäft allerdings nicht stark genug. Den von den Bären angeführten Vergleich auf Basis der weniger günstigen Free-Cashflow-Rendite lässt Rabier nicht gelten. Der Barmittelzufluss sei verzerrt und die Geschäftsmodelle seien zu unterschiedlich./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 376,1EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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