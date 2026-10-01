DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das starke dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 640 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Damit sieht sie sich minimal über dem Konsens und im Einklang mit dem Konzernziel. Die Aktie werde aber zunächst ohnehin eher von Übernahmespekulationen getragen als von der operativen Entwicklung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
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Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 20,24EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
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