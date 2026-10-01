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    Besonders beachtet!

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    Constellation Energy Aktie klettert deutlich - 01.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Constellation Energy Aktie bisher um +4,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Constellation Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Constellation Energy Aktie klettert deutlich - 01.10.2026
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

    Constellation Energy Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 01.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Constellation Energy Aktie. Mit einer Performance von +4,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Constellation Energy Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,81 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 233,63. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Constellation Energy einen Gewinn von +6,40 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Constellation Energy Aktie damit um +0,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Constellation Energy um -23,42 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,46 %. Constellation Energy entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Constellation Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,25 %
    1 Monat -2,06 %
    3 Monate +6,40 %
    1 Jahr -16,95 %
    Stand: 01.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Constellation Energy Aktie

    Es gibt 354 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,55 Mrd.EUR € wert.

    Amazon schließt 20-Jahres-Vertrag mit Constellation


    Amazon setzt für seinen wachsenden KI-Strombedarf auf Kernenergie. Dafür geht der Konzern mit Constellation eine Partnerschaft über zwei Jahrzehnte ein.

    Lohnt sich ein Investment in die Constellation Energy Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Constellation Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Constellation Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Constellation Energy

    +3,88 %
    +1,22 %
    -2,37 %
    +6,16 %
    -16,74 %
    +125,12 %
    +394,85 %
    ISIN:US21037T1097WKN:A3DCXB
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