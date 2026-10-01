Constellation Energy Aktie klettert deutlich - 01.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Constellation Energy Aktie. Mit einer Performance von +4,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Constellation Energy Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,81 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 233,63€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Constellation Energy einen Gewinn von +6,40 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Constellation Energy Aktie damit um +0,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Constellation Energy um -23,42 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,46 %. Constellation Energy entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Constellation Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,25 % 1 Monat -2,06 % 3 Monate +6,40 % 1 Jahr -16,95 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Stand: 01.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 354 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,55 Mrd.EUR € wert.

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Lohnt sich ein Investment in die Constellation Energy Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Constellation Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Constellation Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.