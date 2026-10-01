DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. "Werden die Niederländer ihre Jahresziele senken oder nicht?" ? Dies sei die zentrale Frage für den Quartalsbericht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Bis hier Klarheit herrsche, könnten die Aktien den Markt nicht outperformen. Die für die Jahresziele notwendige Beschleunigung im vierten Quartal wäre jedenfalls enorm./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00 € , was eine Steigerung von +11,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer