DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe bestätigt, dass sich die Briten im echten Wandel befänden, schrieb Damian McNeela in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Tabakkonzern habe den strategischen Weg zu den mittelfristigen Finanzzielen klar aufgezeigt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 46,93EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Damian McNeela

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

