Canify AG: Gleich zweimal für starkes Wachstum ausgezeichnet
Rasanter Aufstieg im Medizinalcannabis-Markt: Canify AG überzeugt mit Rekordwachstum, starken Partnern und internationalem Anspruch – und setzt neue Maßstäbe in Chemie und Pharma.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Canify AG wurde von FOCUS Business als „Wachstumschampion 2027“ ausgezeichnet und belegt bei „Top Wachstums-Stars 2027“ von Markt und Mittelstand Platz zwei.
- Zwischen 2022 und 2025 erzielte Canify ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 405,9 Prozent; das Wachstum war organisch.
- Im Gesamtranking ist Canify zugleich das bestplatzierte Unternehmen aus Chemie und Pharma.
- Canify stellt medizinische Cannabisblüten und -extrakte her und vermarktet sie; außerdem bietet das Unternehmen Drittanbietern Produktions- und Marktzugangslösungen entlang der Wertschöpfungskette.
- Mit CATHAROS entwickelt Canify gemeinsam mit IhreApotheken.de eine Plattform, die digitale Abläufe mit der Versorgung durch Vor-Ort-Apotheken verbindet.
- Die geplante Fusion mit MG Health soll EU-GMP-zertifizierte Produktion und Verarbeitung in Lesotho mit Canifys Know-how und Vertriebsnetz verbinden; Canify plant weiteres internationales Wachstum.
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