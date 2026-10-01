maxx26 AG: Binect-Verkauf abgeschlossen – Aktienrückkauf steht bevor
Die maxx26 AG stellt die Weichen für einen tiefgreifenden Umbruch: Verkauf der Binect GmbH, umfangreiche Aktienrückkäufe und ein klarer Rückzug aus dem operativen Geschäft.
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- Der Verkauf der Binect GmbH an hpc DUAL Österreich GmbH wurde am 1. Oktober 2026 abgeschlossen; wirtschaftlich gilt die Transaktion rückwirkend ab dem 1. Januar 2026.
- maxx26 erhielt 5,3 Mio. Euro; weitere 1 Mio. Euro Kaufpreiseinbehalt wird – abgesichert durch eine Bankbürgschaft – am 30. Juni 2028 fällig. Ein Beratungsvertrag kann bis Ende 2027 bis zu rund 210.000 Euro netto einbringen.
- Im vierten Quartal 2026 soll das erste Aktienrückkaufprogramm starten: Bis zu zwei Drittel der ausstehenden Aktien können zu höchstens 2,10 Euro je Aktie zurückgekauft werden.
- Aufsichtsratsvorsitzender Ronald Gerns legte sein Mandat zum 1. Oktober nieder. Thomas Rickert ist als Nachfolger vorgesehen; nach seiner gerichtlichen Bestellung soll ein neuer Vorsitzender bestimmt werden.
- Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz auf 10,026 Mio. Euro (Vorjahr: 10,984 Mio. Euro); das EBITDA lag bei minus 101.000 Euro (Vorjahr: plus 338.000 Euro).
- Für die maxx26 AG werden 2026 rund 500.000 Euro Umsatz und ein EBITDA von etwa minus 3,3 Mio. Euro erwartet. Nach Ausschüttung der Transaktionserlöse durch Aktienrückkäufe soll das Geschäft perspektivisch eingestellt werden; ein zweites Rückkaufprogramm ist für die zweite Jahreshälfte 2028 vorgesehen.
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