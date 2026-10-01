Kia bricht Rekord: Diese SUVs treiben den Autobauer auf neue Höhen

Kia hat seinen weltweiten Absatz im September deutlich gesteigert. Der südkoreanische Autobauer verkaufte insgesamt 281.984 Fahrzeuge und damit 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Wachstumstreiber war einmal mehr das Auslandsgeschäft: Außerhalb Südkoreas legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf 235.457 Fahrzeuge zu. Auf dem Heimatmarkt gingen sie dagegen um 6,7 Prozent auf 45.705 Einheiten zurück. Hinzu kamen 822 Spezialfahrzeuge, 79,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dazu zählen unter anderem Militär- und Sonderfahrzeuge.

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Besonders gefragt waren erneut die SUV-Modelle. Der Sportage war im September mit 51.884 verkauften Fahrzeugen weltweit das stärkste Kia-Modell. Dahinter folgten der Seltos mit 37.950 Einheiten und der Sorento mit 21.115 Fahrzeugen. Gerade die hohe Nachfrage nach diesen drei SUVs trug nach Unternehmensangaben wesentlich zum Absatzwachstum bei. Auch im gesamten dritten Quartal setzte Kia eine neue Bestmarke. Zwischen Juli und September verkaufte der Konzern weltweit 846.764 Fahrzeuge und damit 7,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Es war der höchste Absatz in einem dritten Quartal seit Beginn des Fahrzeugverkaufs im Jahr 1962. Mit 703.494 Einheiten entfiel der überwiegende Teil auf Auslandsmärkte, wo der Absatz um 8,9 Prozent zulegte. Allein der Sportage kam im Quartal auf 150.346 Verkäufe.

Damit bleibt Kia auch auf Neunmonatssicht auf Wachstumskurs. Von Januar bis September wurden 2,478 Millionen Fahrzeuge verkauft, 4,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Absatz in Südkorea stieg um 5,4 Prozent auf 436.301 Fahrzeuge, während die Auslandsverkäufe um 4,2 Prozent auf 2,036 Millionen Einheiten zulegten. Die Verkäufe von Spezialfahrzeugen erhöhten sich sogar um 52,5 Prozent auf 5.484 Stück. Für das vierte Quartal setzt Kia besonders auf elektrifizierte Modelle. In den USA will der Hersteller das Wachstum mit neuen Benzin-Hybridmodellen stützen, während in Europa Elektroautos stärker in den Vordergrund rücken sollen. Diese Strategie spielt Kia derzeit in die Karten: In den USA gewinnen Hersteller mit breitem Hybridangebot Marktanteile, während Wettbewerber mit schwächerem Hybridportfolio unter Druck geraten. Nach Einschätzung von Cox Automotive profitieren davon unter anderem Hyundai und Kia.

Für Anleger zeigt sich damit ein insgesamt starkes Bild. Kia wächst trotz eines schwächeren Heimatmarktes weiter und erzielt inzwischen Rekordwerte im Auslandsgeschäft. Vor allem die hohe Nachfrage nach Sportage, Seltos und Sorento bleibt ein wichtiger Absatztreiber. Entscheidend wird nun, ob Kia seine Stärke bei SUVs mit dem Ausbau des Hybrid- und Elektroangebots verbinden und damit das Wachstum auch im Schlussquartal fortsetzen kann.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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