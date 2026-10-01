Aktien Frankfurt
Dax kämpft um die 25.000-Punkte-Marke
- Dax fällt zeitweise unter die 25.000-Punkte-Marke
- Ölpreise und Anleiherenditen schüren Zinssorgen
- Immobilienwerte leiden stark unter steigenden Renditen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit dem Start in den Monat Oktober zeitweise wieder unter die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Inflationssorgen, die tags zuvor hochgekocht waren, wurden im Handelsverlauf durch erneut kräftig steigende Ölpreise befeuert. Das wiederum weckt zunehmend Sorgen vor steigenden Leitzinsen.
Zugleich fielen die Kurse zahlreicher Staatsanleihen weiter und trieben damit die Renditen weiter nach oben, was für Aktien auch von dieser Seite kräftiger Gegenwind bedeutet. "So steigen die Finanzierungskosten für Unternehmen, und gleichzeitig werden Anleihen als Anlagealternative attraktiver", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax", sagte auch Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank.
Zur Mittagszeit gab der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent auf 25.033 Zähler nach. Am Vormittag war er noch zeitweise in Richtung 24.800 Punkte auf den tiefsten Stand seit Ende Juli abgesackt. Tags zuvor hatten hohe Inflationszahlen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern für Verluste gesorgt, sodass der Dax den September mit insgesamt 4 Prozent Verlust abschloss. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Donnerstag um 1,1 Prozent auf 30.515 Punkte.
Die nachbörslich berichteten starken Quartalszahlen des US-Speicherchipherstellers Micron halfen dem Dax nicht. Micron hatte ein weiteres Rekordquartal gemeldet und obendrein einen optimistischen Ausblick gegeben, die Aktie gab jedoch im vorbörslichen US-Handel zuletzt nach. Infineon legten im Dax um 1,3 Prozent zu und im MDax stiegen Elmos um 1,0 Prozent.
Die Aktie des Autozulieferers Continental legte im Dax um 0,8 Prozent zu. Letzte Signale des Managements vor der wegen der Quartalszahlen Anfang November anstehenden Schweigeperiode waren positiv ausgefallen. So hält UBS-Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich, wie er schrieb. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen. Die Trennung von ContiTech dürfte ihm zufolge um den Jahreswechsel herum finalisiert werden.
Fresenius gaben um 1,6 Prozent nach. Der Medizin- und Krankenhauskonzern will seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett übernehmen. Für die übrigen Anteile im Umfang von 45 Prozent zahlt er bis zu 750 Millionen Euro.
Vonovia verloren im Dax 1,8 Prozent und auch Immobilienwerte aus dem MDax und SDax gaben um die zwei Prozent und mehr nach. Allesamt litten unter dem kräftigen Anstieg der Anleiherenditen.
Renk büßten 2,9 Prozent ein und gaben damit den vierten Tag in Folge nach. Diesmal litten sie unter einem negativen Analystenkommentar der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für die Rüstungsaktie gestrichen hat. Analyst David Holmes geht davon aus, dass die Getriebeproduktion auf dem aktuellen Niveau nicht zu halten ist. Das limitiere das langfristige Bewertungspotenzial trotz des attraktiven Servicegeschäfts, schrieb er.
Für Hensoldt dagegen bekräftigte Holmes sein Anlageurteil "Buy" und nahm das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik zudem auf eine "Best Ideas"- Liste der Bank auf. Diese Aktie war mit plus 1,4 Prozent MDax-Favorit./ck/jha/
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 67,64 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.535,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +17,18 %/+73,11 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!