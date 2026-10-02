Ihre wichtigsten Termine
Frische Konjunkturdaten aus den USA, Japan, Spanien und Italien
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
EU: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Arbeitsmarktdaten 8/26
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitsmarktdaten 9/26
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 8/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/26
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 8/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 02.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA Fed-Mitglied Logan spricht 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Arbeitslosenquote 09:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 13:30 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 16:00 USA Factory Orders (MoM) 21:35 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
|04.10. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|05.10. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|05.10. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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