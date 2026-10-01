RBC stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Micron nach Zahlen mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse und der Ausblick des Chipkonzerns hätten leicht über seinen letzten Schätzungen gelegen, schrieb Srini Pajjuri in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Bewertung der Aktie unterschätze den Effekt langfristiger Lieferverträge. Er sieht erhebliches Aufwertungspotenzial, selbst wenn diese nur teilweise wirksam würden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 943,2EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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