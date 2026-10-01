JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. In den kommenden Jahren komme es auf die Agilität und Durchsetzungsfähigkeit des Autobauers an, um die Finanzziele zu erreichen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag mit Blick auf die zweitägige Kapitalmarktveranstaltung in München. BMW gehe aber die richtigen strategischen Themen für eine insgesamt bessere Geschäftsentwicklung an und verdiene Beifall für die 2028-er Ziele. Andere Hersteller dürften dem Beispiel der Münchner folgen und sich im schwierigen Branchenumfeld ebenfalls eher kurzfristigere Zeiel setzen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 55,32EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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