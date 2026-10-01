JPMORGAN stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Harlan Sur erwähnte in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung vor allem den Rahmen für langfristige Lieferverträge, der immer schneller immer größer werde. Er sprach von Rekordergebnissen im August-Quartal, die durchweg deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Ausblick auf das November-Quartal liege ebenfalls über den Erwartungen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 03:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 946,8EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1540

Kursziel alt: 1540

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1540,00 $ , was eine Steigerung von +43,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer