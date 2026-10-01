JPMORGAN stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Harlan Sur erwähnte in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung vor allem den Rahmen für langfristige Lieferverträge, der immer schneller immer größer werde. Er sprach von Rekordergebnissen im August-Quartal, die durchweg deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Ausblick auf das November-Quartal liege ebenfalls über den Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 946,8EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1540
Kursziel alt: 1540
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1540
Kursziel alt: 1540
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