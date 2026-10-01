Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 163 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 116,3 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +7,48 %/+40,15 % bedeutet.