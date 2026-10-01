ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 163 Euro
- Berenberg belässt Talanx bei Kursziel 163 Euro auf Buy
- Talanx gilt neben Lufthansa als Dax-Aufstiegskandidat
- Streubesitzrang von Talanx reicht nicht für Fast Entry
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskanditaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkaptalisierung derweil nicht aus./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 116,3 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +7,48 %/+40,15 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 163 Euro
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Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
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Heute neues all-time-high erreicht! Ich habe Talanx im Oktober 2020 als defensiven Titel gekauft. Heute ist er mit einem Kursgewinn von über 400 Prozent (plus Dividenden) mein Bestwert, noch vor Chip-Perle Samsung. 😀
Jetzt ist die Unternehmenspräsentation auch auf YouTube veröffentlicht:
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3,60 € Dividende und Umwandlung in SE.
Neue Aussage:
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt der Vorstand eine Dividende von mehr (!) als 4 Euro je Aktie an.
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1d06d508-044c-4cbd-a311-443c6e9e4d7a