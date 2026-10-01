JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet angesichts der Einführung eines neuen KI-Spitzenmodells mit einem Kursziel von 420 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth stellte sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Bewertung die Frage, ob Gemini 4 Argon bei der Suchmaschinentochter Google wieder für neue Strahlkraft sorgen kann. Eine Spitzenposition in diesem Bereich sei von höchster Bedeutung. Der Experte bleibt davon überzeugt, dass Google über alle wesentlichen Voraussetzungen verfügt, um bei KI weiterhin eine Führungsrolle einzunehmen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 311,5EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 420
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 420
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