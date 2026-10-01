JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 46,65EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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