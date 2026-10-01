Accenture Registered (A) Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 01.10.2026

Positive Vorzeichen bei Accenture Registered (A): Der Kurs klettert um +10,06 % auf 178,68€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Accenture Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 178,68€, mit einem Plus von +10,06 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Accenture ist ein globaler Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Strategie, Digitalisierung, Cloud, KI und Outsourcing. Kernleistungen: Management- und Technologieberatung, Systemintegration, Managed Services. Starke Marktstellung, v. a. in Cloud- und Transformationsprojekten. Wichtige Konkurrenten: Deloitte, PwC, EY, KPMG, IBM, Capgemini. USP: breite Branchenabdeckung, starke Partnerschaften (u. a. mit Microsoft, SAP, AWS).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Accenture Registered (A) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +64,65 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Auf Wochensicht steht bei der Accenture Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +11,12 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,18 % verloren.

Während Accenture Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,29 %.

Accenture Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,12 % 1 Monat +10,01 % 3 Monate +64,65 % 1 Jahr -22,70 %

Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

Stand: 01.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 612 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,75 Mrd.EUR € wert.

Accenture (NYSE: ACN) reported financial results for the fourth quarter and full fiscal year ended August 31, 2026. All comparisons are to the fourth quarter and full fiscal year 2025, unless noted otherwise. This press release features multimedia. …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,88 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +0,14 %. IBM notiert im Plus, mit +1,34 %. Infosys legt um +3,38 % zu

Accenture Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Accenture Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Accenture Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.