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    HelpMeSee ernennt Doug May zum Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden

    HelpMeSee ernennt Doug May zum Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden
    Foto: adobe.stock.com

    Der Chief Operating Officer und ehemalige Führungskraft bei FlightSafety International wird die Organisation leiten, die Methoden aus der Flugausbildung auf die Kataraktchirurgie anwendet

    JERSEY CITY, New Jersey, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Vorstand von „ " HelpMeSee hat Doug May zum Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden ernannt. May, zuvor Chief Operating Officer der Organisation, übernahm das Amt am 16. September 2026 und wird die Arbeit des Schulungs s für die Manuelle Kataraktchirurgie mit kleinem Schnitt (MSICS) leiten – ein hochwertiges Verfahren, das Menschen, die durch eine Katarakt erblindet sind, das Augenlicht zurückgibt, und das zu einem Bruchteil der Kosten der Alternativen durchgeführt werden kann.

    Doug May, HelpMeSee - CEO and President.

    HelpMeSee wurde auf der Grundlage einer einzigen Prämisse gegründet: dass die Ausbildungsmethoden, die die kommerzielle Luftfahrt sicher gemacht haben, dasselbe auch für die Kataraktchirurgie leisten könnten. May hat seine gesamte berufliche Laufbahn in diesem Fachgebiet verbracht. Er begann seine Karriere als Testpilot für experimentelle Flüge – eine Erfahrung, die sein Verständnis für strenge Ausbildung, messbare Kompetenz und kontinuierliche Verbesserung in Umgebungen mit hohem Risiko prägte – und kam 2025 von FlightSafety International, dem Luftfahrtausbildungsunternehmen, in dem diese Methoden erstmals entwickelt wurden, zu HelpMeSee.

    „Doug hat seit seinem Eintritt in unsere Führungsspitze herausragende operative Führungsqualitäten, strategische Weitsicht und Engagement für unsere Mission bewiesen", sagte Jim Ueltschi, Mitbegründer und Vorsitzender des von HelpMeSee. „Der Vorstand ist zuversichtlich, dass HelpMeSee unter der Führung von Doug seine simulationsbasierten chirurgischen Ausbildungsprogramme weltweit weiter rasch ausbauen und unsere Bemühungen zur weltweiten Bekämpfung der durch Katarakte verursachten Erblindung vorantreiben wird."

    Das HelpMeSee-Schulungssystem kombiniert fotorealistische, hochpräzise Virtual-Reality-Simulatoren und realistische haptische Technologie mit von Ausbildern geleiteten, kompetenzbasierten Lehrplänen. Die Auszubildenden absolvieren vor Beginn des Simulatortrainings ein umfangreiches E-Learning-Programm, üben anschließend jeden chirurgischen Schritt hunderte Male, erhalten dabei eine objektive Leistungsbewertung und individuelles Feedback von ihren Ausbildern und erreichen so weitaus schneller die erforderliche Kompetenz, als dies bei einer herkömmlichen Ausbildung möglich ist. HelpMeSee arbeitet anschließend mit Partnern zusammen, um diese Kompetenzen in die klinische Praxis zu übertragen und dauerhafte chirurgische Kapazitäten aufzubauen.

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