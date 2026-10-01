EcoGraf HFfree bringt deutschen Industriestandort auf Kurs
EcoGraf treibt den Aufbau einer europäischen Graphit-Wertschöpfungskette voran: Eine HFfree-Anlage in Deutschland könnte zum strategischen Knotenpunkt für Batterieanodenmaterial werden.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- EcoGraf prüft in Deutschland einen Industriestandort für eine HFfree-Anlage zur Herstellung von Batterieanodenmaterial mit einer geplanten Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr; deutsche Behörden, darunter GTAI, unterstützen die Standortsuche.
- Neben Deutschland bewertet das Unternehmen mögliche Standorte in Europa, Asien und den USA. Eine von der Europäischen Investitionsbank geförderte Marktstudie soll die europäische Standortwahl unterstützen.
- Für eine vergleichbare Anlage in den USA wurden Investitionskosten von 95 Millionen US-Dollar, ein Vorsteuer-NPV von 282 Millionen US-Dollar, eine IRR von 42 Prozent und ein jährliches EBITDA von 42 Millionen US-Dollar geschätzt. Für einen ähnlichen Standort gelten diese Kennzahlen als vorläufige Orientierung.
- EcoGraf hat von der EIB Fördermittel von bis zu 2 Millionen Euro erhalten. Gespräche über Kapitalbeteiligungen und Abnahmevereinbarungen laufen, um Finanzierung und Kommerzialisierung voranzubringen.
- KfW Research und Initiativen der EU unterstreichen Europas Abhängigkeit von Graphit-Lieferketten, insbesondere bei Reinigung und Anodenmaterial. Die Diversifizierung und der Aufbau integrierter Lieferketten gelten als strategisch wichtig.
- Die geplante deutsche Anlage soll unter anderem hochreinen Industriegraphit, gereinigten sphärischen Kugelgraphit und recyceltes Batterieanodenmaterial für europäische Kunden produzieren. EcoGraf plant, im Oktober 2026 den bevorzugten Standort zu besichtigen.
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