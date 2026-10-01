🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    EcoGraf HFfree bringt deutschen Industriestandort auf Kurs

    EcoGraf treibt den Aufbau einer europäischen Graphit-Wertschöpfungskette voran: Eine HFfree-Anlage in Deutschland könnte zum strategischen Knotenpunkt für Batterieanodenmaterial werden.

    EcoGraf HFfree bringt deutschen Industriestandort auf Kurs
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EcoGraf prüft in Deutschland einen Industriestandort für eine HFfree-Anlage zur Herstellung von Batterieanodenmaterial mit einer geplanten Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr; deutsche Behörden, darunter GTAI, unterstützen die Standortsuche.
    • Neben Deutschland bewertet das Unternehmen mögliche Standorte in Europa, Asien und den USA. Eine von der Europäischen Investitionsbank geförderte Marktstudie soll die europäische Standortwahl unterstützen.
    • Für eine vergleichbare Anlage in den USA wurden Investitionskosten von 95 Millionen US-Dollar, ein Vorsteuer-NPV von 282 Millionen US-Dollar, eine IRR von 42 Prozent und ein jährliches EBITDA von 42 Millionen US-Dollar geschätzt. Für einen ähnlichen Standort gelten diese Kennzahlen als vorläufige Orientierung.
    • EcoGraf hat von der EIB Fördermittel von bis zu 2 Millionen Euro erhalten. Gespräche über Kapitalbeteiligungen und Abnahmevereinbarungen laufen, um Finanzierung und Kommerzialisierung voranzubringen.
    • KfW Research und Initiativen der EU unterstreichen Europas Abhängigkeit von Graphit-Lieferketten, insbesondere bei Reinigung und Anodenmaterial. Die Diversifizierung und der Aufbau integrierter Lieferketten gelten als strategisch wichtig.
    • Die geplante deutsche Anlage soll unter anderem hochreinen Industriegraphit, gereinigten sphärischen Kugelgraphit und recyceltes Batterieanodenmaterial für europäische Kunden produzieren. EcoGraf plant, im Oktober 2026 den bevorzugten Standort zu besichtigen.



    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    EcoGraf HFfree bringt deutschen Industriestandort auf Kurs EcoGraf treibt den Aufbau einer europäischen Graphit-Wertschöpfungskette voran: Eine HFfree-Anlage in Deutschland könnte zum strategischen Knotenpunkt für Batterieanodenmaterial werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     