Algo Grande Copper - Landzugang für Mexiko-Kupferprojekt bis 2031 gesichert!

Für Explorationsunternehmen in Mexiko ist der gesicherte Zugang zu Landflächen oft die größte Hürde – und zugleich der entscheidende Katalysator für künftige Bohrerfolge. Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; FRA: KM00) hat auf seinem Adelita-Projekt im Bundesstaat Sonora nun exakt dieses rechtliche Fundament gegossen. Durch ein ratifiziertes Abkommen mit der lokalen Gemeinde sichert sich das Unternehmen langfristig den ungehinderten Zugang zu den aussichtsreichsten Projektzonen. Für Rohstoffinvestoren bedeutet das: Die Jagd nach dem vermuteten Kupfer-Giganten im Untergrund kann ohne bürokratische Bremsen weitergehen.

Planungssicherheit für Algo Grande Copper: Fünf Jahre freie Bahn

Über seine mexikanische Tochtergesellschaft hat sich der Explorer mit dem Ejido Palos Chinos y su Anexo El Guamúchil auf eine langfristige Nutzung geeinigt. Bis Ende September 2031 darf Algo Grande Copper nun rund 1.796 Hektar der gemeinschaftlich genutzten Flächen explorieren. Das Abkommen erlaubt das volle Spektrum moderner Explorationsarbeiten – von geologischen Kartierungen über Geophysik bis hin zu den alles entscheidenden Bohrprogrammen.

CEO Enrico Gay betont, dass diese Planungssicherheit mit einer engen, transparenten Partnerschaft mit der lokalen Gemeinde einhergeht, die strengen Umwelt- und ESG-Standards folgt. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Ein vertraglich gesicherter, kooperativer Rückhalt in der lokalen Bevölkerung minimiert das operative Projektrisiko in Lateinamerika maßgeblich.

Skarn und Porphyr: Das gewaltige Kupfer-Potenzial rückt in den Fokus

Das knapp 5.900 Hektar große Adelita-Projekt liegt im strategisch hochattraktiven Arizona-Sonora-Kupfergürtel. Mit dem nun gesicherten Fünfjahresvertrag im Rücken kann das laufende Phase-II-Explorationsprogramm nahtlos und fokussiert fortgesetzt werden. Die geologische Fantasie für Investoren stützt sich dabei auf zwei starke Pfeiler:

Hochgradige Skarn-Mineralisierung: Die Cerro-Grande-Entdeckung lieferte bereits stark mineralisiertes Kupfer-Gold-Silber-Gestein. Geophysikalische Daten belegen hier eine beeindruckende Kontinuität der Strukturen über einen Korridor von mehr als sechs Kilometern Länge.

Die Cerro-Grande-Entdeckung lieferte bereits stark mineralisiertes Kupfer-Gold-Silber-Gestein. Geophysikalische Daten belegen hier eine beeindruckende Kontinuität der Strukturen über einen Korridor von mehr als sechs Kilometern Länge. Das Porphyr-Ziel in der Tiefe: Neu ausgewertete historische Daten und aktuelle Feldkartierungen deuten stark darauf hin, dass die oberflächennahen Skarn-Funde nur das "Dach" eines viel größeren, tief liegenden Porphyrsystems sind. Dies entspricht dem klassischen Modell für gigantische Kupferlagerstätten im Nordwesten Mexikos.

Mit der Tinte unter dem Landnutzungsvertrag hat Algo Grande Copper nun alle operativen Trümpfe in der Hand, um dieses vielversprechende geologische Modell systematisch zu testen und den wahren Wert von Adelita ans Tageslicht zu fördern.

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