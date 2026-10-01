BofA-Analyse zu Rüstung belastet Renk und treibt Hensoldt an

Die Ergebnisentwicklung anderer Unternehmen, etwa von Renk , seien indes stärker von Themen wie der Modernisierung und Wiederauffüllung von Beständen abhängig, weshalb er hier vorsichtiger wurde. So strich er seine Kaufempfehlung für den deutschen Panzergetriebehersteller und nahm außerdem die tschechische CSG mit "Underperform" in seine Bewertung auf. Da er mit Blick auf den britischen Rüstungs- und Technologiedienstleister Babcock zudem "bessere Chancen woanders" sieht, senkte er die Einstufung dieser Aktie auf "Neutral".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analyse der Bank of America (BofA) zur europäischen Rüstungsbranche hat am Donnerstag Aktien aus dem Sektor in unterschiedliche Richtungen geschickt. BofA-Analyst David Holmes präferiert nun Unternehmen aus den Bereichen Luftverteidigung, Aufklärung, Überwachung und Ortung, Gefechtsnetzwerke sowie elektronische Kriegsführung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Saab und Dassault Aviation dagegen ist er jetzt optimistischer und sprach Kaufempfehlungen aus. Obendrein startete er Aselsan und Fincantieri mit "Buy". Für die Hensoldt-Aktie hob er das Kursziel an, bekräftigte seine Kaufempfehlung und setzte das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik zudem auf die "SMID Cap Europe Best Ideas List" mit den besten Anlageideen im Nebenwertebereich.

Diese Schritte gaben die Richtung für die meisten Aktien aus dem Sektor vor. Renk etwa zeigte sich nach der Abstufung den nunmehr vierten Tag in Folge schwach, die Titel fielen mit minus 2,4 Prozent auf 36,87 Euro auf ein weiteres Tief seit April 2025. Damals hatten Zollsorgen den Kurs bis auf 31,17 Euro gedrückt, bevor sich die Aktien noch am selben Tag wieder weitgehend erholt bei etwas über 40 Euro geschlossen hatten.

Wie BofA-Analyst Holmes schrieb, ist die Getriebeproduktion bei Renk auf aktuellem Niveau nicht zu halten. Das limitiere trotz des attraktiven Servicegeschäfts das langfristige Bewertungspotenzial, schrieb er. CSG verloren in Amsterdam knapp vier Prozent und Babcock in London etwa zwei Prozent.

Zugleich ist Holmes aber etwas positiver als zuvor für Hensoldt gestimmt, was diesen Aktien zu einer Kurserholung von 1,3 Prozent auf 77,26 Euro verhalf. Den Rüstungselektronikhersteller zählt er zu den Profiteuren, wenn es um die Beständigkeit künftiger Staatsausgaben für Verteidigung geht. Der Markt dürfte sich dabei zunehmend auf Unternehmen konzentrieren, die neue strategische Möglichkeiten eröffneten, da sie besonders profitieren würden, etwa vom Ausbau der Verteidigungsfähigkeit der NATO, staatlichen Initiativen zu strategischer Autonomie und vom Ersatz von US-Kapazitäten.

Seine Favoriten sind hier - abgesehen von Hensoldt - aber vor allem das norwegische Technologie- und Rüstungsunternehmen Kongsberg und Aselsan aus der Türkei. Zudem seien auch die beiden Flugzeugbauer und Rüstungskonzerne Saab aus Schweden und Dassault Aviation aus Frankreich sowie der Marineschiffbauer TKMS in den sogenannten "beständigen Kategorien" tätig. Im Gegensatz dazu seien Rheinmetall, Renk und CSG stärker von der Erneuerung und Wiederauffüllung von Beständen abhängig, was zwar mittelfristig stützen dürfte, aber von Natur aus ein stärker zyklisches Geschäft sei, erklärte Holmes.

Während der TKMS-Kurs zuletzt um 1,2 Prozent auf 80,90 Euro nachgab und die Rheinmetal-Aktien 0,4 Prozent auf 953 Euro verloren, legten jene von Saab in Stockholm kräftig um 2,8 Prozent zu./ck/tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 11,54 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 09:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +64,85 %/+99,42 % bedeutet.



