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    GESCO übernimmt ARKU – Umsatzprognose für 2026 leicht angehoben

    GESCO baut ihr Portfolio im Maschinenbau weiter aus: Mit der Übernahme der ARKU Maschinenbau GmbH stärkt der Konzern seine Position in einem internationalen Zukunftsmarkt.

    GESCO übernimmt ARKU – Umsatzprognose für 2026 leicht angehoben
    Foto: adobe.stock.com
    • GESCO hat am 1. Oktober 2026 den Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der ARKU Maschinenbau GmbH unterzeichnet.
    • ARKU mit Sitz in Baden-Baden ist international auf Präzisionsricht-, Entgratmaschinen und Bandanlagen spezialisiert.
    • Die ARKU-Gruppe beschäftigt weltweit 189 Mitarbeitende und erwartet 2026 einen Umsatz von mehr als 50 Mio. Euro.
    • Durch die Erstkonsolidierung ab 1. Oktober erwartet GESCO 2026 rund 10–13 Mio. Euro zusätzlichen Konzernumsatz.
    • GESCO hebt die Umsatzprognose für 2026 von 515–530 Mio. auf 525–543 Mio. Euro an.
    • Die Prognose für das Konzernergebnis bleibt bei 15–20 Mio. Euro; ein wesentlicher Ergebnisbeitrag von ARKU wird 2026 nicht erwartet. Der Kaufpreis bleibt vertraulich.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei GESCO ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,86 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,100EUR das entspricht einem Minus von -2,08 % seit der Veröffentlichung.


    GESCO

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    ISIN:DE000A1K0201WKN:A1K020
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